Manisa’ya fırtına uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran Cumartesi günü için Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.