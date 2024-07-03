Belediyede mafyacılık

BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

'YAĞMAYA azmettirme' suçlamasıyla şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş ile birlikte tutuklanan Dönmez, cezaevine gönderildi. Manisa Valiliği'nin yazısıyla Kula Belediyesi, 8 Temmuz'da yeni bir başkanvekili seçileceği öğrenilirken, darbedilen Murat Uygur'un İzmir'de bir hastanede yoğun bakım tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Dönmez ile müştekilerden birisinin ifadesi ortaya çıktı.

Darbedilen müşteki Halit Dolma ifadesinde, beraberindeki Murat Uygur ile Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.

Görüşmede Dönmez'in Murat Uygur'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren Halit Dolma, "Murat Uygur ise borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak Hikmet Dönmez kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. Uygur ise bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Dönmez, belediye personeline 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın. Bunu (Murat Uygun) yere yatırın ve dövün' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar Uygur'u tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi.

Şahıslar, tahta sopa getirerek Murat Uygun'un sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladılar. Sopa, yaralama esnasında kırıldı. Ardından beni de dövdürdü" dedi.

Hikmet Dönmez ise, ifadesinde, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, "Dövün emri vermedim. Şahıslar odamdan çıkartılırken arbede yaşandı. Kameralar ile ilgili mesuliyetim yoktur" dedi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

SKANDAL olayın ardından AK Parti ve MHP Manisa Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek bu kişinin bir an önce partisinden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Belediye Başkanlığı gibi millete hizmet için değerlendirilmesi gereken ciddi bir makamı şiddetin aracı olarak kullanmak milletimizin iradesine yapılmış en büyük saygısızlıktır. Şiddete başvurmak; belediye başkanı olma ahlakıyla bağdaşmayan, milletin oylarıyla bulunduğu makama gelme vasfına yakışmayan bir garabettir. Akılla, ahlakla, vicdan ve insanlıkla izah edilemeyecek bu kendini bilmezliği kati surette reddediyor; sürecin hukuk önünde takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Belediyeyi mafya gibi yöneten ve makamında sopalarla Kulalı hemşerilerimizin hayatına kasteden bu şahıs, partisinden ihraç edilmelidir. Yaşanan her durumdaki havadan nem kapıp fırtına koparan Sn. Özgür Özel'in bu feci olay karşısında nasıl bir tutum alacağı merakımızı celp etmektedir" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Mücahit Ahmet Arınç ise, "Manisalı bir genel başkandan beklentimiz, Manisa'mızın siyaset iklimini ve Manisalı hemşehrilerimizin kardeşlik ortamını zehirleyen bu yaklaşımı sergileyen şahsı partisinden ivedilikle ihraç etmesidir" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Murat Baybatur da, benzer açıklamalar da bulunarak, "Sayın Özgür Özel'in bu olayı göz ardı etmeyeceğini düşünüyoruz. Belediye makamları mafyavari durum ve davranışların uygulama merkezi değildir" dedi.