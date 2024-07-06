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Haberler Manisa Üzüm bağına giden vatandaşlar buldu! Manisa'da korkunç manzara

Üzüm bağına giden vatandaşlar buldu! Manisa'da korkunç manzara

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde üzüm bağına gitmek için yola çıkan vatandaşlar boş bir arazide erkek cesedi buldu. Cesedin 27 yaşındaki Ramazan Seylan'a ait olduğu belirlendi.

DHA
Üzüm bağına giden vatandaşlar buldu! Manisa’da korkunç manzara

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ramazan Seylan'ın (27) arazide cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Seylan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi'nde, sabah üzüm bağlarına gitmek için yola çıkan köylüler, Tepeköy Mahallesi yakınlarındaki bir arazide yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, bu kişinin Ramazan Seylan olduğunu belirledi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seylan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Seylan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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