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Haberler Manisa Aigai Antik Kenti'ndeki yıldız şöleni mest etti

Aigai Antik Kenti'ndeki yıldız şöleni mest etti

Manisa'da geçmişi 2 bin 700 yıllık olan Aigai Antik Kenti'nde gözle görülebilen samanyolu galaksisi mest etti. Uzun pozlama tekniğiyle ortaya çıkan fotoğraflar büyük ilgi topluyor.

İHA
Aigai Antik Kenti’ndeki yıldız şöleni mest etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kendine hayran bırakan Aigai Antik Kenti fotoğraf tutkunlarına da unutulmaz kareler veriyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin tarafından yürütülen kazı çalışmalarıyla pek çok yapı günümüze kazandırılırken, yapıların sunduğu görsellik hem ziyaretçilerin hem de fotoğraf severlerin beğenisini topluyor.

Kent merkezinden ve şehrin ışıklarından uzak noktada bulunan Aigai Antik Kenti özellikle Samanyolu Galaksisini fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunları için adeta görsel şölen sunuyor. Aigai Antik Kenti'ndeki antik tiyatronun vomitoryumu ile Samanyolu Galaksisi İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı. Bir çok fotoğraf karesiyle oluşturulan timelapse tekniğiyle de yıldızların hareketi görüntülendi.

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