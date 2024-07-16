Soma’daki yangın 2. gününde! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa'danın Soma ilçesinde Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

Ayrıca bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi. Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.