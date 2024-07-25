"Çalışanlar siyasi sebeplerle çıkarılıyor"

AK Parti Manisa Tanıtım ve Medya Başkanı Emre Şener, 1 Nisan seçimleri sonrasında, AK Parti ve MHP'den, CHP'ye geçen belediyelerde çalışan teknik personellerin siyasi sebeplerden dolayı işten çıkarılmasının ve yerlerinin değiştirilmesinin vatandaşları cezalandırmak olduğunu söyledi.

CEZALANDIRMA

Şener sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Belediyelerde çalışan işinin uzmanı teknik personelin, siyasi sebeplerle başka bir yere sürgüne

gönderilmesi veya işten çıkarılması, sadece o kişiyi değil, aynı zamanda o bölgede yaşayan ve hizmetlerden mahrum kalan tüm vatandaşları cezalandırmak anlamına gelir. Siyasi görüşleri sizinle aynı olmayan insanlara duyulan kin ve nefretin bedelini, maalesef ki çöpleri toplanmayan, suları akmayan ve temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan tüm vatandaşlarımız ödemektedir. Başta Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine açık çağrımızdır: Siyasi görüşüne bakmaksızın belediye personellerini cezalandırmaktan vazgeçip "İşin ehline verilmesi" şiarıyla yanlıştan dönmeleri Manisa'mız için hayırlı olanıdır."