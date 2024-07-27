Kavşakta akla zarar mobbing! 40 derece havada araç sayma görevi

Manisa Salihli'de yaşanan bir olay, Salihli CHP belediyesinde yaşanan akıllara durgunluk verici MOBBİNG zincirini ortaya çıkarttı... Görev yerinden sürülen inşaat teknikeri 40 derecenin altında saatlerce kavşaktan geçen araçları sayarken yere yığıldı... Hastaneye kaldırılan Salihli Belediyesi çalışanı Erkan Keskin güneş çarpması teşhisiyle tedavi altına alındı...

BELEDİYE MHP'DEN CHP' YE GEÇTİ İŞİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bir belediye çalışanının Salihli'de bulunan Gökçepınar kavşağında geçen araçları tek tek sayarken yere yığılıp hastanelik olması CHP belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun göreve gelmesiyle başlayan ve bazı çalışanları istifaya zorlamak için yapılan MOBBİNG zincirini ortaya çıkarttı.

"KÖYLERDEKİ HAYVANLARI SAYMAYA GÖNDERİLDİLER"

MHP'li eski Belediye başkanı zamanında Fen işlerinde tekniker olarak çalışanlardan, özel kalemde, ve zabıtada görevli onlarca memur, yerleri ve görevleri değiştirilerek adeta işkence edilircesine akıllara durgunluk veren işlere atandılar. Kimi kavşaktan geçen araçları tek tek sayarak plakasına kadar kayıt altına alırken. Kimileri de köylerde büyük baş ve küçükbaş hayvan sayımı için görevlendirildi. Onlarca Belediye çalışanının bu onur kırıcı muameleyi işlerini kaybetme korkusuyla söyleyemedikleri her gün istifa etmeleri için zorlandıkları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan belediye memuru Erkan Keskin, "10 yıldır Salihli Belediyesi'nde çalışıyorum. Sadece siyasi görüşümüzden dolayı mobbinge, baskılara maruz kalıyoruz" dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYE MOBBİNG İŞİNİ ABARTTI"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde inşaat teknikeri olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirildiğini ve aşırı sıcaktan bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, "CHP'li belediye mobbing işini abarttı" dedi.

"BAŞKAN MAZLUM NURLU HAKKINDA DAVACI OLACAĞIZ"

Yaşanan olayı anlatan MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, "Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde İnşaat Teknikeri olarak istihdam edilen Erkan Keskin, geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirilmiş, görev yaptığı yerde sandalye, şemsiye, kulübe gibi herhangi bir malzeme bulunmadan can güvenliği olmaksızın çalıştırılmaktadır. Kendisine uygulanan mobbingin oluşturduğu stres, şeker hastası olması ve yakın zamanda ameliyat olmasının da etkisiyle saat 16.10 civarlarında güneş altında ayakta durması sebebiyle fenalaşarak yere yığılmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Ön tanıya göre güneş (sıcak) çarpması olarak tedavisi yapılmış müşahede altında tutulmuştur. Bu olayla ilgili Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve zabıta amiri olmak üzere sorumlular hakkında şikayetçi ve davacı olacağız" dedi.

"BENİM GİBİ ÇOK ARKADAŞIM VAR"

10 gün rapor verilerek Taburcu edilen Erkan Keskin yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. " Ben Fen işlerinde İnşaat teknikeri olarak çalışıyorum başımıza gelenleri kimseye söyleyemiyorduk benim gibi çok sayıda arkadaşım var işinden olma korkusuyla her türlü rezilliğe katlanıyorlar artık devletimiz buna dur demeli 10 yıldır Salihli Belediyesi'nde çalışıyorum sadece siyasi görüşümüzden dolayı mobbinge, baskılara maruz kalıyoruz" dedi.

Çalışanlarla ilgili sürgün kararlarının Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından verildiği öğrenildi.

BAŞKAN BİZZAT KENDİ TALİMAT VERDİ "BU ADAMI SÜRÜNDÜRÜN"

Fen İşleri Müdürlüğünde tekniker olarak çalıştığını ifade eden Keskin, "Daha sonra Belediye Gelirler Müdürlüğüne verdiler. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun "bu adamı süründürün" talimatıyla 8 Temmuz 2024 tarihinde tekniker kadrosunda görev yaparken şehir içi trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde ana arterler, cadde ve sokaklarda trafik akışının hızlı, etkin ve daha verimli sağlanabilmesi için istatistiksel veri çalışması yapmak adına Zabıta Müdürlüğü emrine 6 ay süreyle görevlendirme emri ile verildim"

"BANA BAKIP BAKIP GÜLÜYORLAR"

Sıcakta gelen giden arabaları, motosikletleri sayıp not almaya başladım. Zabıta amiri ve ekipleri ise sürekli klimalı arabayla geçerek bana bakıp bakıp gülüyorlar kavga çıkartmam için beni tahrik ediyorlar. Sıf işten atılmam için her türlü muameleyi yapıyorlar.

"GÖREV TANIMI İÇİN YAZI İSTEDİM"

Zabıta amirinden böyle bir görev olup olmadığıyla ilgili yazı istedim. Bana işine bak sen 30 tane zabıta var, hepsine böyle görev yazısı veremeyiz dedi. Hava çok sıcaktı her zamanki gibi arabaları ve motorları sayıp plakalarını yazmaya çalışıyordum kaç saat oldu bilmiyorum birden gözlerim karardı ne olduğunu hatırlamıyorum kendimi hastanede buldum" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILMIŞ"

Erkan Keskin'in avukatı Nihat Altıntaş ise "Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker olarak istihdam edilen müvekkilimiz Erkan Keskin, geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirilmiş, görev yaptığı yerde sandalye, şemsiye, kulübe gibi herhangi bir malzeme bulunmadan can güvenliği olmaksızın çalıştırılmaktadır. Kendisine uygulanan mobbingin yarattığı stres, şeker hastası olması ve yakın zamanda ameliyat olmasının da etkisiyle saat 16:10 civarlarında güneş altında ayakta durması sebebiyle fenalaşarak yere yığılmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Ön tanıya göre güneş (sıcak) çarpması olarak tedavisi yapılmış müşahede altında tutulmuştur." dedi. Öte yandan Erhan Keskin 10 gün rapor verilerek hastaneden taburcu edildi.

"İNSANLARI YILDIRMAK İÇİN İNEKLERİ SAYDIRIYORLAR"

Bunun yanında Salihli Belediye Başkanının talimatıyla bazı zabıta çalışanları belediyenin herhangi bir tesisisin olmadığı köylere gönderilerek inekleri saymaları isteniyor. Zabıtalar gece zorla çalıştırılıyor. Büyükbaş küçükbaş hayvan sayısıyla belediyenin ne işi olur. Maksat insanları yıldırmak istifaya zorlamak.

"MÜFETTİŞ TALEBİNDE BULUNULDU"

Türkiye Kamu Sen Manisa, olayların araştırılması için bakanlığa müfettiş talebinde bulundu. İş kazası olarak kaydedilen ve aynı zamanda Türk Ceza Kanunu md.96'da düzenlenen eziyet suçuna vücut veren bu olayla ilgili Belediye Başkanı ve Zabıta Amiri H.G. başta olmak üzere sorumlular hakkında şikayetçi ve davacı olacağız" diye konuştu