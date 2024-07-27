Manisa’da çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde bulunan Avdal ve Büyüksümbüller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 araç ve 12 personel yangının söndürülmesi için seferber oldu.

Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile orman bölge müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahalede bulunurken, 4 helikopter ve 2 uçak da çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.