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Manisa'da çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal ve Büyüksümbüller mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

İHA
Manisa’da çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesinde bulunan Avdal ve Büyüksümbüller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 araç ve 12 personel yangının söndürülmesi için seferber oldu.

Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile orman bölge müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahalede bulunurken, 4 helikopter ve 2 uçak da çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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