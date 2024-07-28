Manisa’da feci kaza: TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine giden Caner Şener (40) yönetimindeki 45 ALT 516 plakalı motosiklet, Y.A. (35) yönetimindeki 45 TL 776 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Caner Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Caner Şener'in Salihli'de sigortacılık yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.