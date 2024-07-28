  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Manisa'da feci kaza: TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Manisa’da feci kaza: TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine giden Caner Şener (40) yönetimindeki 45 ALT 516 plakalı motosiklet, Y.A. (35) yönetimindeki 45 TL 776 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Caner Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şener'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Caner Şener'in Salihli'de sigortacılık yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA