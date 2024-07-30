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Haberler Manisa Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı, nefessiz kaldı

Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı, nefessiz kaldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 14 yaşındaki çocuk kendisine saldıran köpekten kaçmaya çalışırken sırt üstü düşerek yaralandı. Ayağına demir saplanan ve nefessiz kalan 14 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı, nefessiz kaldı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğin saldırısından kaçmak isteyen 14 yaşındaki Mehmet K., sırt üstü düşmesi sonucu yaralandı. Kocabıyık'ın ayağına düşme nedeniyle demir saplanırken sırt üstü düşmesi nedeniyle nefessiz kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuğun durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin, 3 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi. Olayla ilgili olarak gencin ailesi, köpek saldırılarının önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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