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Manisa'da 2 kardeşe yolcu treni çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün yürekleri ağza getiren olay yaşandı. Rayların kenarındaki yolda olan 2 kardeşe yolcu treni çarptı. Olay sonucu yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İHA
Manisa’da 2 kardeşe yolcu treni çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TCDD'ye ait İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni, Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak yanında Turgutlu Tren Garı'nı yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra tren yolu kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada trenin çarptığı Cumali Ş. (19) ile Şahin Ş. (32) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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