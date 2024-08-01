Zehir patroniçesi anne tutuklandı

Akhisar'da uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar NSM Büro Amirliği görevlileri ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Personeli ile birlikte geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında bir ikamet ve bir işyerinde yapılan aramalarda Patroniçe lakaplı Seher Borer, eşi ve beraberinde 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden Seher Borer'in 14 adet suç kaydı, eşi Bayram Borer'in ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 parça halinde toplam ağırlığı 450.50 gram metamfetamin, 5 adet Galara 300 mg ibareli sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet payp adlı uyuşturucu maddeye el konuldu. Akhisar Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.