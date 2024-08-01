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Haberler Manisa

Zehir patroniçesi anne tutuklandı

Akhisar’da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında Patroniçe lakaplı Seher Borer (33) ve eşi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

FATİH ŞENDİL
Zehir patroniçesi anne tutuklandı

Akhisar'da uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar NSM Büro Amirliği görevlileri ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Personeli ile birlikte geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında bir ikamet ve bir işyerinde yapılan aramalarda Patroniçe lakaplı Seher Borer, eşi ve beraberinde 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden Seher Borer'in 14 adet suç kaydı, eşi Bayram Borer'in ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 parça halinde toplam ağırlığı 450.50 gram metamfetamin, 5 adet Galara 300 mg ibareli sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet payp adlı uyuşturucu maddeye el konuldu. Akhisar Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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