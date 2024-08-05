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Haberler Manisa

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

SERKAN ÖZCAN
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. idaresindeki otomobil, E.B. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada E.B.'nin idaresindeki araç hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile E.B.'nin kullandığı araçta bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan N.B. hayatını kaybetti.
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