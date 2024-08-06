  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa

Manisa'da aile faciası! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B. silahla damadını vurdu.

İHA
Manisa’da aile faciası! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayınpederiyle yaşadığı tartışmada vurulan damat hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında bulunan silahla damadı M.U.'nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından damat M.U. hastaneye kaldırılırken kayınpeder H.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA