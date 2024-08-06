Manisa’da aile faciası! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayınpederiyle yaşadığı tartışmada vurulan damat hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında bulunan silahla damadı M.U.'nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından damat M.U. hastaneye kaldırılırken kayınpeder H.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.