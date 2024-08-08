Manisa’daki tarla faciasında dayı tutuklandı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ı geri manevra yaparken üzerinden geçip ölümüne neden olan ve bu olayın ardından Toprak'ın yakınları tarafından öldürülen şoför Şükrü Erdem'i öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti.

TARLADA ÇİFTE ÖLÜM

İHBAR üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası çocuğun yakınları ise kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran C.K. (28) ve E.K.'yı (34) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Kaya (28) tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.