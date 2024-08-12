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Haberler Manisa

Manisa'da kahreden son! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Mehmet Kakız, elektrik kablolarını düzeltmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybetti.

DHA
Manisa’da kahreden son! Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız (32), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selendi'nin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kakız, elektrik direğinden evine gelen elektrik hattı kablolarını düzeltmek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, kurtarılamadı. Kakız'ın hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Kakız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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