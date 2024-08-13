İş insanına zorla senet imzalattılar

ESKİ Adalet Partisi Milletvekili Halil Yurtseven'in damadı iş insanı Erkan Dereli, geçtiğimiz Mart ayında Manisa'daki yem fabrikasını satmak için görüştüğü kişilerce dolandırıldı. Fabrikanın küçük olduğunu iddia ederek almaktan vazgeçtiklerini söyleyen şüpheliler ilerleyen süreçte iş insanının mağduriyetinden yararlanmaya çalıştı. Para ve tekne karşılığında fabrikanın satışına ikna olan Dereli, alıcılarla yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle tehdit ve zorlamalara maruz kaldı. "Ya tapuyu ya da hisseleri devredeceksin. Aksi takdirde senin için iyi şeyler olmaz' diyen şahıslar iş insanına zorla 75 milyon 500 bin liralık avans verip senet imzalattı. Bununla da yetinmeyip Erkan Dereli'nin İstanbul'da bulunan ikametine gelerek evine girmeye çalışan şüpheliler şikayet üzerine gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.