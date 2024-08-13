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Haberler Manisa

Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, yangından yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

İHA
Manisa’da korkutan yangın

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makilik alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladı.

MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sonra sonuç verdi. Büyümeden kontrol altına alınan yangından yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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