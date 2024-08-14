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Haberler Manisa

Manisa’da art arda yangınlar! Biri sönmeden biri başladı

Son dakika Manisa haberleri… Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde yangınlar devam ederken, Gördes ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

İHA
Manisa’da art arda yangınlar! Biri sönmeden biri başladı

Son dakika İzmir haberleri… Cumartesi gününden bu yana Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Şehzadeler ilçesinin ardından Gördes ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına 10 dakika içinde müdahale eden ekiplerin çalışması devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin edilen yangın biranda ormanlık alana sıçradı. Yangına 10 dakika içinde müdahale edildiği öğrenilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile yangının en kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

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