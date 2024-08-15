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Haberler Manisa

Manisa'da dün çıkan orman yangını sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopter havadan müdahale ederken ekipler de karadan mücadele etti.

İHA
Manisa’da dün çıkan orman yangını sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kuru otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Havanın kararması üzerine 1 adet gece görüşlü helikopter ile havadan, çok sayıda ekip tarafından da karadan müdahale devam ediyor.

Yangının başlamasıyla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

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