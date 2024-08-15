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Haberler Manisa

Manisa'da terör operasyonu: 5 PKK yandaşı yakalandı

Manisa'da terör örgütü üyelerinin ve terörün propagandasını yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri yaptığı operasyonda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişiyi yakaladı.

İHA
Manisa’da terör operasyonu: 5 PKK yandaşı yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Şüphelilerden P.E., A.Y. ve M.T. sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslardan İ.H. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken gözaltına alına şüphelilerden A.M.'nin işlemlerine devam ediliyor.

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