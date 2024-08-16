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Haberler Manisa

Manisa’da bir yıldır kayıp olan kızı jandarmalar buldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1 yıla yakın süredir kayıp olan ve ailesi tarafından aranan 17 yaşındaki genç kız, jandarmalar tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

İHA
Manisa’da bir yıldır kayıp olan kızı jandarmalar buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık bir yıldır kayıp olan 17 yaşındaki kız, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen asayiş uygulamasında sorgulanan D.K isimli şahsın hakkında kayıp ihbarı olduğu tespit edildi.

İfadesi alınan D.K. işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan genç kızın ailesinin bir yıl önce bir televizyon programına çıktığı ve kızlarının kayıp olduğunu bildirdikleri, kızlarının o günden beri kayıp olduğu öğrenildi.

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