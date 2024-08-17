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Haberler Manisa

Manisa’daki orman yangınında yürek yakan görüntü

Manisa’nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen devam ediyor. Dördüncü günün ardından geriye kalan küle dönmüş ağaçlar, görenlerin yüreğini yaktı.

İHA
Manisa’daki orman yangınında yürek yakan görüntü

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesinde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını ilerleyişini sürdürüyor. Salihli'nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasında devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını dördüncü gününde Salihli ilçesinde devam ediyor. Salihli'nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasındaki bölgede kuvvetlenen alevler ilerleyişini havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sürdürüyor.

Alevler gerisinde küle dönen ağaçlar ve evler bırakırken, ekiplerin zorlu mücadelesine vatandaşlar da destek veriyor.

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