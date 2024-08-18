Genç doktora hüzünlü veda

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışırken 44 yaşında kansere yenik düşerek vefat eden Dr. Güler Özcan Ülüş toprağa verildi. Genç yaşta vefat eden doktorun iki çocuğu, tabuta sarılarak ağladı. 44 yaşında amansız hastalığa yenik düşerek vefat eden Dahiliye Uzmanı Dr. Güler Özcan Ülüş, Güzelyurt Mahallesinde Toki 2 camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. En son Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Ülüş'ün cenazesine yoğun katılım oldu. Genç yaşta amansız hastalığa yenik düşen hekimin meslektaşları ve sevenleri camiyi doldurdu. Sağlık genç hekimin iki çocuğu annelerinin tabutuna sarılarak ağlamasıyla duygulu anlar yaşandı. Genç doktor, sevenlerin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dr. Güler Özcan Ülüş