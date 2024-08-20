  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa

Manisa'da esrarengiz ölüm! Baba ve 10 yaşındaki kızı ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 49 yaşındaki Ömür Ö. ve 10 yaşındaki kız evde ölü bulundu.Yapılan incelemede Ömür Ö. tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mektup bulundu.

AA
Manisa’da esrarengiz ölüm! Baba ve 10 yaşındaki kızı ölü bulundu

Manisa'ın Akhisar ilçesinde bir evde baba ile 10 yaşındaki kızı ölü bulundu. Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA