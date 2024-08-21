Cani baba kızına kıydı

Manisa'da yaşayan Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan'dan bir süredir haber alamayan yakınları merak edip, kontrol etmek için evlerine gitti. Eve giren vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı. Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan'a ulaşamayan ve merak eden yakınları kontrol etmek için ailenin evine gitti.

Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları, Ömür Özfidan'ı mutfakta iple tavandaki kancaya asılı, kızı Ayten Gül Özfidan'ı ise yerde hareketsiz halde buldu.

TOPRAĞA VERİLECEKLER

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba-kızın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Eşiyle bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen Ömür Özfidan'ın kızını iple boğarak öldürdükten sonra canına kıydığı üzerinde durulduğu belirtildi. Baba-kızın cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Ömür Özfidan'ın yazdığı değerlendirilen iki mektup bulundu. Öte yandan, baba-kızın cenazelerinin Akhisar'n kırsal Zeytinliova Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.