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Haberler Manisa

Hamile eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven câni tutuklandı

Manisa'da hamile eski eşini sokak ortasında tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye döven cani polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözü dönmüş şahıs çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Hamile eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven câni tutuklandı

Manisa'da 16 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre S.N.A., eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi.

Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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