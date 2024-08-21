Hamile eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven câni tutuklandı

Manisa'da 16 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre S.N.A., eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi.

Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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