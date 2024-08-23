Işık ihlali yapan kamyonet 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA Turgutlu'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, kırmızı ışıkta duran Hakan Akkoç (32) yönetimindeki hafif ticari araca, ardından da Eski Kemalpaşa Yolu yönüne dönmek isteyen Hüseyin Can Kayrak'ın (20) kullandığı otomobile çarptı. Savrulan kamyonet ve otomobil, yolda ada içerisindeki reklam panosu ve yaya geçidi levhasına çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Kayrak ile yanındaki Dilem Sercan (38) yaralnırken, Filiz Eröz (38) hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya neden olup kaçan sürücü her yerde aranıyor