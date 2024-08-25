Kod adı: Leblebi

Manisa Akhisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonlar neticesinde Akhisar Hacıishak Mahallesi'nde bulunan iki adrese yapılan aramada; 31 bin 304 adet Lyrica sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda uyuşturucu satıcıları Vildan Sarıdemir (23) ve Çağrı Karaca (31) isimli kişiler yakalanırken bir satıcının daha arandığı ve uyuşturucu madde kullananların şifre olarak "Leblebi" kod adını kullandıkları belirlendi.

YENİ TAHLİYE OLMUŞ

Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden ve bu suçlardan haksız kazanç elde eden kişilere yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Öte yandan daha önce yapılan operasyonlarda aynı aileden 20 kişinin tutuklandığı öğrenilirken Çağrı Karaca'nın eşinin de yeni tahliye olduğu bildirildi. Operasyonda gözaltına alınanlardan Çağrı Karaca savcılık tarafından serbest bırakılırken Vildan Sarıdemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.