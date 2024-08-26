’Borsakarası’ üzümü artık bağlarda olacak

İzmir Ticaret Borsası ile (İTB) Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü işbirliğinde geliştirilen "Borsakarası" üzümü fidan olarak yetiştirilip üreticilere dağıtılacak.

İTB'den yapılan açıklamada, İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, İTB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu ve teknik ekipten oluşan heyet, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Borsakarası üzümünün 2024 yılı hasadı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zincircioğlu, Borsakarası üzümünün 27 Mart 2023 tarihinde Meyve ve Asma Tescil Komitesince milli çeşit olarak listeye alındığını belirtti.

Borsakarası üzümünün ikinci hasatla rüştünü ispat ettiğini aktaran Zincircioğlu, "Bu üzüm artık üreticiler tarafından dikilecek, yaş üzüm ve kuru üzüm olarak ticareti yaygınlaşacak, marketlerde, pazarlarda yerini alacak. Ürünün yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Yaş ve kuru üzüm olarak üretilmesi için iki ayrı lokasyon belirlenerek bahçelerin oluşturulması ve aşılı orijinal fidanların üretilmesi için çalışma başlatıldı."

Zincircioğlu, üzümle ilgili yürütülen birçok projede teknik destek sağlayan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat ve teknik ekibe teşekkür etti.