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Haberler Manisa

Manisa'da Pitbull cinsi köpeğin sahibine 52 bin 924 TL ceza

Manisa'nın Şehzadeler 2 ayrı adreste yapılan arama yapan jandarma ekipleri sahiplenilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirdi.

İHA
Manisa’da Pitbull cinsi köpeğin sahibine 52 bin 924 TL ceza

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde M.Ç. (1969/E) ve M.P. (1986/E)'nin ikametlerinde 26 Ağustos tarihinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünün köpeği eşliğinde yapılan arama sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet sahiplenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek ele geçirildi.

Sahiplenmesi yasak olan köpek konusunda M.P. (1986/E) isimli şahsa ilgili yasa kapsamında 52 bin 924 TL idari para cezası uygulandığı, şüpheli şahısların Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmalarına müteakip serbest bırakıldıkları bildirildi.

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