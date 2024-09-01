Rus turistin sır ölümü

Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Natalya Somova, ülkesine dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yakınlarının durumu otel ve tur acentesine bildirmelerinin ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE ÇIKTI

İlçe güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından 48 yaşındaki turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi. AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği; Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş ve komanda ekipleri, Sahil Güvenlik ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK'nın katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

ALIŞVERİŞ FİŞİ BULUNDU

İlk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu. Dün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı. Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilmeyince arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin sarp ve dibi uçurum olan alanda buldukları cep telefonu için konuyu ilk günden bu yana takip eden Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte telefonun bulunduğu bölgeye giderek tespit çalışmasına başladı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Sarp alanda arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cep telefonunun ardından, arama çalışmalarının, halatlar ile inilerek uçuruma giden yolda ve denizden sahil güvenlik ekiplerince ve havadan dron ile bölge tekrar aranması ile birlikte denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cezanesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Talihsiz kadının sır ölümü gizemini korurken, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Somova'nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.