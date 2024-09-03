Ege’de sağanak yağış hayatı felç etti

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak yağış, 3 günlük tatilin son gününe denk gelince uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur suyu tahliye hatlarındaki kapaklardaki tıkanmaları açmaya çalışırken bölgeye Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi.

Denizli'de etkili olan yağış, Çameli ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasına sebep oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Ekipler sabaha kadar taşkınlara müdahale etti. Uşak'ta beklenen yağış ise kent genelinde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, yoldan karşıdan karşıya çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde de sağanak yağış yolları göle çevirdi. Erdek'te sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı.