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Manisa'da yüksek ses çıkaran 100 araç trafikten men edildi

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde100 araç trafikten men edilirken kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.

İHA
Manisa’da yüksek ses çıkaran 100 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27-31 Ağustos tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 100 aracın trafikten men edildiği kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

1 MİLYON 218 BİN 844 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 17 ekip 34 personel ile 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik' gerçekleştirilen denetimde 2 bin 255 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 416 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı ve 100 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

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