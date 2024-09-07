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Manisa'da toprak bereket saçtı! Tek salkım üzüm 5 kilo tartıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yazın çekirdeksiz üzüm hasadındaki verim yüz güldürüyor. Ağırlığı 5 kilogramı bulan üzümlerin iki salkımı kasayı dolduruyor.

İHA
Manisa’da toprak bereket saçtı! Tek salkım üzüm 5 kilo tartıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesinde üzüm üreticisi İbrahim Hizaller'in bağındaki verim üreticinin yüzünü güldürdü. İki üzüm salkımı bir plastik üzüm kasasını doldurdu.

Bereketli Mahallesindeki üzüm üreticisi İbrahim Hizeller, "Bağımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Genellikle hayvan gübresi veriyorum. Ziraat mühendislerinin önerdiği ilaçları veriyorum. Bu yıl salkımlar iri oldu. Bir salkım 4-5 kilogram geliyor. Üzüm kasalarına döşenirken budaklanarak iki salkımla kasa doluyor" dedi. Üzümleri satın alan Mustafa Çalık ise, "Üzümlerimizi plastik kasalara poşetli ve poşetsiz olarak döşemekteyiz. Salkımların iriliği nedeniyle iki salkımı budayıp kasalara doldurduk." diye konuştu. Uzmanlar ise bir üzüm salkımının 600 gram ile 1.800 gram arasında geldiğini ifade etti.

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