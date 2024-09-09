Manisaspor’a belediye otobüsü kıyağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi daha önce Manisa FK'nın su sayaçlarını söktürerek yıldırma politikası uygulamıştı. Tepkiyle karşılaşan belediye yeni hareketiyle çifte standart uyguladığını ortaya koydu. Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden Manisa FK'nın altyapı sporcularını çıkaran, A takımın hizmetinde olan Fikri Bayrıl Tesisleri'nde kulüp ile belediye arasındaki kiralık sözleşmeyi iptal eden, tesislerin su sayaçlarını sökerek yıldırma politikası uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Manisaspor'a ulaşım desteğinde bulundu.

Manisa FK'yı yıldırmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, tesisin su sayaçlarını sökmüştü.

Her fırsatta belediyelerin spor kulüplerine destek olmaması gerektiğinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu otobüs kıyağı, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimini akıllara getirdi.

Ferdi Zeyrek

ÖZEL ŞİRKETE SATMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediyesi, basketbol takımını da özel bir şirkete satmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Şehirdeki köylerde su yokken basketbola 250 milyon lira harcamayı doğru bulmuyorum" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan yeni kulüp de Manisa Basket adıyla Süper Lig ve Avrupa'da mücadele edecek.