Pizzacı cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki pizza restoranındaki silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın ardından zanlı ilk defa hakim karşısına çıktı. Restoranda kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat K.'nin her iki kadına da mesajlar attığı ve karşılık bulamaması sonrasında cinayeti planladığı öğrenildi.

Cinayeti planladığını itiraf eden Ferhat K. "Onlarla konuşup bana inanmazlarsa onları da kendimi de öldürmeye karar verdim. Silahı aldım, bıçağı da yanıma aldım. Silahta 5 mermi vardı, 4'ünü onlara, birini kendime ayırmıştım. Sultan üzerime saldırgan halde geldiğini görünce ona ateş ettim. Gül yanındaydı, bir el de ona ateş ettim ve Gül'ün düştüğünü gördüm. Sultan hanıma bir el daha ateş ettim. Gül hanımın ayaklandığını üzerine geldiğini göründe bir el daha ona ateş ettim. Son mermiyi kendime ayırdığım için bıçağı elime aldım. Gül'ün şah damarını keseyim kansız bırakayım diye düşündüm. Boğuşma sırasında bıçağı boynuna dayadım ama bıçağı geri çektim. O an dışarda kendimi öldüreyim diye kendimi ayırdığım son kurşunu da rastgele sıkıp dükkandan çıktım" dedi. Mahkeme başkanı duruşmayı 24 Aralık'a tarihine erteledi.