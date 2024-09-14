Biber satarken zabıta müdahale edince ağlamıştı! O görüntüleri sonrası iş buldu

Okulların açılmasına az bir zaman kaldığı için o şekilde ağlamaya başladım. Üç çocuğum var. Çocuklarım benden önemli bir şey ister de alamazsam, arkadaşlarından eksik kalırsa baba olmanın ne anlamı var? Bu nedenle ağladım ama şu an ailece çok mutluyuz. İşe girdiğim için çoluğum çocuğum da mutlu. Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var" ifadelerini kullandı.

Naci Bayşu'ya iş veren iş insanı ise "Sabıka kaydı olduğu için daha önce hiçbir firma almamış. Biz de bu durumun bizim için bir önemi olmadığını kendisine söyledik. Çocuklarının ve kendisinin geleceğinin iyi olması için iş yerimize aldık. Gayet iyi, müşterilerle diyalogları da güzel" diye konuştu.