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Manisa'da iki esnaf arasında çıkan tartışmada kan döküldü

Manisa'nın Şehzadeler iki esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 1 kişi yaralanırken saldırgan silahla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

İHA
Manisa’da iki esnaf arasında çıkan tartışmada kan döküldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2108 Nolu sokakta karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışma büyüyünce Kafe işletmecisi D.U. karşısındaki telefoncu dükkanına kurşun yağdırmaya başladı.

Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda aynı sokaktaki başka bir esnaf tarafından durdurulmaya çalışılan D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi ise telefon dükkanı sahibinin kardeşi olan M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan D.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde emniyet güçlerine teslim oldu.

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