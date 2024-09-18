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Manisa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan traktör, rampa yukarı çıktığı sırada geriye doğru kayması sonucu önce işçilerin olduğu römork devrildi ardından da traktör römorka dayanarak durabildi. Kaza sonucu 10 işçi ve sürücüsü yaralandı.

İHA
Manisa’da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Manisa Alaşehir'deki kaza bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktörüyle bağda çalışan işçileri evlerine götürürken, Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe mevkiinde toprak tali yoldan rampa yukarı asfalt yola çıkarken, sürücü traktörü geriye kaçırdı. Traktör geri geri giderken önce römork takla attı ardından da traktör römorka dayanarak durabildi.

Manisa’da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.E. ile birlikte traktör römorkunda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Manisa’da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Jandarmanın kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

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