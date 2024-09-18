Manisa’da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.E. ile birlikte traktör römorkunda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.