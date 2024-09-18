Manisa’da okul müdürüne silah doğrultan şahıs yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokulun müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan ve silahı tutukluk yapınca kaçan öğrenci velisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklandığı evde yakalandı.



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda 11 Eylül Çarşamba Günü çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına kızan S.T. (42), okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran S.T., müdürün aşağıya inmesi üzerine aracından aldığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan S.T.'nin silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş alan silahtan çıkan mermi, müdür Mustafa Örnek'e isabet etmezken, diğer denemelerde tabanca tutukluk yaptı. S.T. daha sonra aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı.