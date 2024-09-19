Manisa'da bağ evinde cinayet: Katilin arabasından çıkanlar görenleri şoke etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan İzzet Doğan (61), üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede Doğan'ın ateşli silahla öldürüldüğünü tespit etti.