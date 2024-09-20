Demirci TOKİ’de 142 konutun temeli atıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 29 Temmuz'da ihalesi yapılan Demirci 2. Etap 142 konutun inşaatının yüklenici firma tarafından temel kazma çalışmalarına başlandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, TOKİ inşaatının yapıldığı alana gelerek yüklenici firma ve fen işleri ekiplerinden bilgi aldı.

Demirci'ye yapılacak 142 konutun yanı sıra alana 5 dükkân, altyapısı ve çevre düzenlemesi ile inşa edilecek. 21 bin 929 metrekare alana yapılacak olan Demirci 2. Etap TOKİ konutlarında 88 adet 2+1, 54 adette 3+1 dairler yer alacak.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan sosyal konut projesi kapsamında Demirci'deki TOKİ konutlarının inşaatına başlandı. 6 Eylül'de firmaya yer teslimi TOKİ tarafından yapıldı. Yüklenici firma ile yaptığımız görüşmelerde, bir yıl içerisinde konutlar tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ ile ilçemize 3. Etabın yapılması için görüşmeler yapıyoruz. Kızılçağla mevkiine 350 konutluk yeni bir TOKİ projesini yakında başlatmayı hedefliyoruz"