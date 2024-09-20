Ürdün’e yeni yapılan caminin halıları Demirci’den

Ürdün'de yapımı tamamlanan yeni caminin ahşap malzemeleri ve halıları, Türkiye'de cami ve otel halı üretiminde önemli merkez olan Manisa'nın Demirci ilçesinde hazırlandı.

Ürdün'ün İrbid şehrinde yapımı tamamlanan Nabell Abdullah camisinin iç ve dış ahşap dekorasyonları ve halısı Demirci'de özel hazırlanarak yapıldı. 500 metrekare büyüklüğünde yapılan Nabell Abdullah caminin ahşap dekorasyonları, Selçuklu motifleri hazırlanırken, mermer, avize, ısıtma ve ses sistemleri de Demirci'de aynı firma tarafından hazırlandı. Halısının mimariye uygun renklerle Selçuklu motifleri ile dokunurken, caminin dış kubbesine titanyum kaplama ve iç kubbesine ise üç boyutlu ahşap desenler yapıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise, "Demirci'mizdeki halı firmalarının yanı sıra cami ahşabı üzerine de çalışan firmalarımızın Dünya genelindeki camilerinde işlerini yapması bizleri gururlandırıyor" dedi.