Üzüm bağında katledildi

Manisa'da üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülen çiftçi İzzet Doğan (61) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, Salihli'nin Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan İzzet Doğan, üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

HUSUMETLİ AKRABALARI GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 çekirdek ve 1 boş kovan bulundu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucu, Doğan'ın akrabalarıyla husumetli olduğu belirlendi.

Bu doğrultuda şüpheliler İ.E. (50), İ.E. (47) ve E.E. (50) gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kasatura, 27 kurusıkı tabanca fişeği, 4 bıçak, 6 7,65 tabanca fişeği, 10 çakı ve 121 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

HAVALIMANINDA YAKALANDI

ARAŞTIRMALAR devam ederken, çevredeki kamera görüntüleri incelendi ve beyaz renkli bir aracın olay mahalline farklı tarihlerde giriş yaptığı belirlendi. Araştırma neticesinde, şüphelilerin S.G. (63) ve E.G. (33) olduğu tespit edildi. S.G., İzmir'in Seferihisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken, E.G. ise Bakü'ye gitmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.