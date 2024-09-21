İzmir’e giden Harput FK’nın otobüsü alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Manisa'nın Kula ilçe girişinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı 23 FE 233 plakalı otobüsün motorunda yangın çıktı. Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti.