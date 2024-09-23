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Manisa'da atık su kazısında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan 46 yaşındaki işçi Erdal Gürbüz hayatını kaybetti.

AA
Manisa’da atık su kazısında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı.

Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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