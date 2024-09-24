İş seyahatini bahane yapan koca yandı!

Koca ise eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini öne sürdü. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini, kendisine hakaret ettiğini de iddia eden koca, 20 bin lira manevi tazminat istedi.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Manisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu buldu.