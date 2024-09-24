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Uyuşturucu satan yaşlı kadın yakalandı

Manisa'da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Akhisar'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu satan 61 yaşındaki kadın yakalandı. Zehir tacirliği yapana kadının emniyete götürüldüğü sırada merdivenleri çıkmakta zorlandı.

İHA
Uyuşturucu satan yaşlı kadın yakalandı

Manisa'da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileriyle birlikte yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Hacıishak Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 383 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan G.Y. (61) isimli şüpheli kadın gözaltına alındı. Bir polis memurunun kolunda merdivenleri güçlükle çıkabilen zehir taciri yaşlı kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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