Manisa’da ’Ölümsüzlük meyvesi’nin hasadı başladı

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz. Yaşken kilogram olarak ağır geliyor ama kurutulma yapılırsa 4 yıl tazeliğini koruyor. Bu yıl arazimde yaklaşık 2 ton rekolte bekliyorum. İnternetten satış yapıyorum genellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Almanya'ya da ürün gönderimi yapıyorum."